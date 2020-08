Mit ihren fünf Kollegen ist sie für die IT an 36 weiterführenden Schulen in 50 Gebäuden im Landkreis Harz zuständig. Eine Mammutaufgabe, vor allem wenn man sie so ernst nimmt wie Martina Müller: "Unser Ziel ist, dass wir 11.000 Schülerinnen und Schüler und 1.000 Lehrerinnen und Lehrer mit Geräten ausstatten." Und wer 12.000 Geräte verwalten will, braucht dafür einen durchdachten Plan und muss auch die einzelnen Nutzer ermächtigen. Das gehe mit Open Source am besten, davon ist Martina Müller überzeugt.