Streit in der Kommunalpolitik Deswegen gibt es in Halle so oft Konflikte zwischen Stadtrat und Stadtverwaltung

Der Stadtrat muss immer wieder nachhaken

Trotzdem ist Inés Brock nicht die einzige im Stadtrat, die sich darüber ärgert, dass der Stadtrat immer wieder nachfragen muss, ob Beschlüsse auch umgesetzt werden. "Das hilft nicht immer dabei, dass das Engagement im Stadtrat Spaß macht", sagt Eric Eigendorf von der SPD-Fraktion humorvoll. Manchmal habe er den Eindruck, Oberbürgermeister und Stadtverwaltung überlegten nicht, wie sie Beschlüsse des Stadtrates ermöglichen könnten – sondern, welche Gründe es geben könnte, die Beschlüsse nicht umzusetzen. Yana Mark von der FDP-Fraktion im Stadtrat sagt sogar: "Manchmal habe ich das Gefühl, dass Verwaltungsmitarbeiter gern Interna äußern würden, die thematisch zur Diskussion im Stadtrat passen, aber sich nicht trauen. Das ist problematisch, weil wir als Stadtrat natürlich alle Informationen brauchen, um gute Entscheidungen zu treffen."

Andreas Scholtyssek von der CDU-Stadtratsfraktion sagt: "So, wie das bei uns läuft, habe ich das noch aus keiner anderen Stadt gehört – dass man so miteinander umgeht." Seitdem Oberbürgermeister Bernd Wiegand im Amt sei, habe er rund 50 Mal Widersprüche eingelegt. Bei seiner Vorgängerin habe es das kaum gegeben. Scholtyssek wünscht sich, dass Wiegand in solchen Fällen anders agieren würde: "Er könnte ja auch sagen: Auf diese Weise geht es leider nicht, aber ich nehme mich dem Thema an."

Wiegands Perspektive zu den Widersprüchen

Oberbürgermeister Bernd Wiegand hat eine andere Perspektive auf das Instrument des Widerspruchs. Auf der Website der Stadt Halle schreibt er: "Bedauerlicherweise wurde von diesem Verfahren bis zu Beginn meiner Amtszeit nur wenig oder gar nicht Gebrauch gemacht. Nur so ist es zu erklären, dass die Stadt hoch verschuldet war, keinen bestätigten Haushalt hatte, nur geringe Fördermittel erhielt, Altlasten aufarbeiten muss und die Vereine keine Planungssicherheit hatten." Online ist auch einsehbar, dass Wiegand schon zwischen 2012 und 2015 mehr als 20 Mal Widerspruch gegen Stadtratsbeschlüsse eingelegt hat. In den Jahren vor seiner Amtszeit hatte es meist nicht mehr als zwei Widersprüche pro Jahr gegeben, 2010 sogar gar keinen.

Bei aller Kritik an Oberbürgermeister und Stadtverwaltung betonen alle Stadtratsfraktionen aber auch: Die Kritik trifft nicht auf alle Stellen in der Verwaltung zu. Schwierig, da sind sich die meisten einig, ist vor allem, den Haushalt festzulegen. Dabei, so nehmen manche Stadträtinnen und Stadträte es wahr, nutze die Verwaltung ihren Wissensvorsprung den ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern gegenüber regelmäßig aus, anstatt ihr Wissen zu teilen und auf Augenhöhe gemeinsame Entscheidungen zu treffen.

Bei manchen Themenkomplexen funktioniere die Zusammenarbeit aber ausgesprochen gut. Als ein positives Beispiel nennt Eric Eigendorf von der SPD die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie: "Das ist hervorragend gelaufen: Wir waren immer up to date und wurden auch nach unserer Meinung gefragt. So ein vertrauensvolles Miteinander würden wir uns auch in anderen Bereichen wünschen." Das bestätigt auch Oberbürgermeister Bernd Wiegand selbst. Zumindest in Bezug auf die Corona-Zeit sind Stadtrat und Stadtverwaltung sich also einig. Aber offensichtlich nicht in allen anderen Aspekten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Zusammenarbeit ist kooperativ. Gerade die Corona-Zeit hat gezeigt, dass Stadträte und Verwaltung gut zusammenarbeiten. Bernd Wiegand Oberbürgermeister von Halle

Kommunale Konflikte kein Demokratieproblem