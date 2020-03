Ich möchte nun allerdings genauer wissen, wie das Verhältnis von Sommer- und Wintertouristen in den Harzer Gemeinden ist. Dafür gibt es in der amtlichen Tourismus-Statistik – lerne ich – die Unterteilung in Sommer- (Mai bis Oktober) und Winterhalbjahr (November bis April des Folgejahres). Ich frage die entsprechenden Zahlen für die zurückliegenden Jahre beim Statistischen Landesamt an und muss aufgrund der Fülle an angeforderten Daten einige Tage auf eine Antwort warten.