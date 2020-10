Magdeburg hatte sich in der ersten Runde mit dem Motto "Out of the void" beworben – zu deutsch: Raus aus der Leere. Nachdem die Stadt im Vorentscheid erfolgreich war, entwickelte sie das Bewerbungskonzept unter dem Motto "Force of Attraction" – Anziehungskraft – weiter. Die Stadt gestaltete das Programm unter anderem internationaler.