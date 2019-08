Mehrere Nutzer meinen: Magdeburg sollte sich besser verkaufen (Archivbild). Bildrechte: Collage MDR/imago/imagebroker

Magdeburg arbeitet an seiner Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt. Die Stadt hofft, den Titel 2025 tragen zu dürfen. Im Dezember entscheidet sich, ob die Landeshauptstadt die zweite und damit schon letzte Bewerbungsrunde erreicht.



Aber was fehlt dem Kulturangebot in Magdeburg? Was läuft schon gut und wo gibt es Nachholbedarf? Wir hatten Sie Anfang der Woche gebeten, uns Ihre Meinungen dazu mitzuteilen – per E-Mail, Facebook oder Twitter. Daraufhin haben uns unterschiedliche Antworten erreicht.

Hans-Jürgen schrieb bei Facebook, das Angebot sollte vielfältiger sein und für jeden bezahlbar. Zudem sollten Kulturveranstaltungen häufiger und rechtzeitiger angekündigt werden. Ähnlich sieht das Mario, der sich per E-Mail gemeldet hat. Er wünscht sich für die Stadt mehr Selbstvertrauen und mehr Mut zur Werbung. Weiter schreibt er, dass er 2015 mit seiner Frau nach Magdeburg gezogen ist. Die beiden seien positiv überrascht von der kulturellen Vielfalt gewesen (Theater, Oper, Museen, Ausstellungen). Dieser Eindruck sei geblieben – aber: "Magdeburg macht sich oft schlechter als es ist und verkauft sich nicht gut."

Nicole schlug in ihrer Mail an uns vor, man könne auch das Amtsblatt der Stadt nutzen, um für Events zu werben. Dieses Blatt sei zwar eigentlich eher dafür da, neue Regeln bekanntzugeben. In Halle zum Beispiel würden aber dort auch Informationen über Veranstaltungen veröffentlicht.

Eine weitere E-Mail erreichte uns von Eva. Sie schrieb: "Mir fehlen Aktivitäten, die es den Magdeburger Schülerinnen und Schülern ermöglichen, mit Kindern aus anderen EU-Ländern ein freundschaftliches Band zu knüpfen, ihnen die tolle Stadt Magdeburg vorzustellen, etwas über andere Städte zu erfahren und gemeinsam mit ihnen aus der Geschichte des Magdeburger Rechts zu lernen, Konflikte gewaltfrei zu lösen, auch über Grenzen hinweg."

Bei Facebook und im Kommentarbereich unter unserem Aufruf äußerten mehrere Nutzer Kritik. Uwe schrieb: "Wir bewerben uns als Kulturhauptstadt und diskutieren über eine Theateraufführung am Domplatz." Romy meint, es sei abends zu wenig los. Um 22 Uhr würden die Bürgersteige hochgeklappt. Robert kommentierte: "Es wird das Saufen und Fressen gefördert."

Gerd schrieb, es gebe in Magdeburg im Vergleich zu anderen Städten zu wenige Rockkonzerte. Max kritisiert, man habe als Zugezogener den Eindruck, es gebe kein anderes Thema als Otto. Dabei habe Magdeburg viel mehr zu bieten. "Neu-Magdeburger" meint, es fehle eine gemütliche Straßencafé-Kultur in der Stadt. Er fände es außerdem schön, das Jazzfestival im Herrenkrug zu erhalten.



Einige Nutzer stören sich an den vielen Baustellen in der Stadt. Facebook-Nutzer Klaus sieht es anders: Baustellen seien Ausdruck dafür, dass etwas passiere. "Aber Meckern ist ja besser als sich selber mal einen Kopf zu machen."



"Denkschnecke" sieht das Kulturangebot überwiegend positiv. Es gebe zum Beispiel ein ziemlich gutes Programmkino und Kunstfestivals. Aber vielleicht fehle ein wenig der Link zwischen Sub- und Hochkultur.

In einer nicht-repräsentativen Umfrage haben wir außerdem gefragt, wie oft Sie Kulturangebote in Magdeburg überhaupt nutzen. Hier sagten 60 Prozent (159 Stimmen): "Häufig. Ich freue mich, wenn in der Stadt etwas los ist." 34 Prozent (90 Stimmen) meinten: "Ich hätte Lust, finde aber nicht so viel, das mich interessiert." Die übrigen sechs Prozent (17 Stimmen) der Umfrage-Teilnehmer entschieden sich für die Antwort: "Nicht so häufig, Kultur ist nicht so mein Ding."