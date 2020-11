Weltweit haben Städte damit zu kämpfen, dass ihre Zentren kaputt gehen. In Sachsen-Anhalt ist das nicht anders. In Magdeburg bezahlt die Stadt nun bereits zum zweiten Mal eine Stadtteilmanagerin, die den Hasselbachplatz, die Ausgehmeile der Stadt, unterstützen soll.

Frank Eckardt ist Stadtforscher und Professor an der Bauhaus-Universität in Weimar. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Auswirkung von Globalisierung und forscht dazu, wie Stadtarchitektur und Städteplanung mit der gesellschaftlichen Entwicklung zusammenhängt. Dazu untersucht er beispielsweise, wie Bürgerinnen und Bürger an Stadtkonzepten beteiligt werden können.