Rund 20 Friedensaktivisten haben am Freitag Teile des Bundeswehr-Standortes in der Colbitz-Letzlinger Heide besetzt. Konkret geht es dabei um das Gefechtsübungszentrum (GÜZ) Heer bei Letzlingen. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT drangen die Aktivisten am Morgen mit bunter Kleidung und Transparenten auf das Gelände ein.

In dem Camp in Niedersachsen haben sich rund 30 Aktivisten zusammengefunden. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Die Aktivisten aus ganz Deutschland hatten sich am Mittwoch zu einem Friedenscamp im niedersächsischen Wendland getroffen. MDR SACHSEN-ANHALT sagten sie, sie wollten sich für eine Abschaffung der Bundeswehr einsetzen. Gegen das GÜZ in der Colbitz-Letzlinger Heide hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Proteste gegeben. Mehrfach wurde das Gelände auch schon besetzt.



Die Bundeswehr bereitet Landstreitkräfte dort auf Auslandseinsätze vor. Das Gefechtsübungszentrum mit dem dazugehörigen Truppenübungsplatz zählt zu den modernsten Militär-Ausbildungsstätten in ganz Europa. Seit 2012 wird dort auch die Übungsstadt Schnöggersburg gebaut. Die Bundeswehr argumentiert, sie werde benötigt, weil Kämpfe in Zukunft kaum noch in der freien Fläche, sondern in bebauten Gebieten ausgetragen würden.