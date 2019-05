Am Institut für Forensik in Magdeburg beschäftigt man sich nach wie vor mit dem Verschwinden der kleinen Inga am 2. Mai 2015. Das damals fünfjährige Mädchen wohnte mit seiner Familie auf dem Gelände des Diakoniewerks Wilhelmshof, einer abgeschiedenen sozialen Einrichtung. Auf einem kurzen Stück zwischen der Wohnung und dem Sportplatz verschwand Inga. Bis heute konnten keine Spuren von dem Mädchen gefunden werden und ihr Schicksal bleibt ungewiss.