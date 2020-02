Ob für Autos, Strom oder die Umwelt – Sachsen-Anhalts Parteien sind sich einig: Grüner Wasserstoff wird zukünftig bei der Energieversorgung eine wichtige Rolle spielen. Grüner Wasserstoff – davon ist die Rede, wenn Wasserstoff aus regenerativen Energien gewonnen wird, zum Beispiel von Windrädern. In Sachsen-Anhalt wird bereits an einigen Konzepten und Projekten gearbeitet, wie der grüne Wasserstoff gewonnen und genutzt werden kann. Darüber hat MDR SACHSEN-ANHALT mit allen Parteien des Landtags gesprochen.

Auf Anfrage erklärt die SPD-Landtagsfraktion: "Die Herausforderung ist, fossile Energieträger, die endlich sind und die beim Verbrennen Unmengen an CO2 ausstoßen, durch eine saubere und hierzulande verfügbare Alternative zu ersetzen." Grüner Wasserstoff eigne sich deshalb besonders gut, weil er dezentral hergestellt werde und für den Transport keine zusätzlichen Netze benötigt würden. Die SPD ergänzt: "Spannend wird in den nächsten Jahren sein, in welchen Anwendungsgebieten sich der Wasserstoff im Endverbrauch durchsetzt."

Die Salzkaverne in Bad Lauchstädt ist ein zentrales Element in Sachen grüner Wasserstoff. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Die CDU-Fraktion sieht großes Potential für das Bundesland, gerade für die regenerative Stromerzeugung, Mobilität und künftige Speichermedien. Von ihr heißt es: "Sachsen-Anhalt bietet mit der Salzkaverne in Bad Lauchstädt schon heute ein einzigartiges Vorzeigeprojekt. Wenn es in Betrieb geht, dürfte dies einer der größten Wasserstoffspeicher weltweit sein." Bis alle Bauarbeiten und Planungsverfahren abgeschlossen sind, würden noch einige Jahre vergehen.



Neben dem bereits geplanten Projekt, fordert die CDU: "Sachsen-Anhalt muss in den nächsten Jahren zum führenden Technologieträger für die Wasserstofferzeugung ausgebaut werden. Dazu bedarf es zentraler Forschungsstätten und wissenschaftlicher Begleitung." Aktuell erzeuge Sachsen-Anhalts chemische Industrie bereits große Mengen an Wasserstoff, allerdings überwiegend aus fossilem Erdgas. Damit ist er noch nicht grün.