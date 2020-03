So funktioniert das Darlehensprogramm "Sachsen hilft sofort"

Sachsens Kabinett hat am Freitag das von Wirtschaftsminister Martin Dulig angekündigte Soforthilfe-Programm für sächsische Kleinstunternehmen und Freiberufler beschlossen. Das Darlehensprogramm mit dem Titel "Sachsen hilft sofort" stehe Unternehmen zur Verfügung, die von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind. Damit können ab Montag in Not geratene Firmen und Unternehmer bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) zinslose, nachrangige Liquiditätsdarlehen in Höhe von bis zu 100.000 Euro beantragen.

Treffen diese Voraussetzungen zu, können die Darlehen beantragt werden. Sie orientieren sich den Angaben zufolge am Liquiditätsbedarf durch weiterlaufende Betriebsausgaben für zunächst vier Monate und werden im Rahmen einer Projektförderung als zinsloses Nachrang-Darlehen von mindestens 5.000 Euro und höchstens 50.000 Euro gewährt. In begründeten Ausnahmefällen könne das Darlehen auf bis zu 100.000 Euro aufgestockt werden - etwa, wenn nach einem Zeitraum von vier Monaten ein höherer Liquiditätsbedarf besteht.

Man wolle denjenigen, "die unverschuldet in Not geraten sind, schnell helfen und sie nicht vor neue finanzielle Probleme stellen", so Dulig. Daher werde man auch nach Ablauf der drei tilgungsfreien Jahre "genau hinschauen und entscheiden, ob das ausgebliebene Geschäft nachgeholt werden konnte und die wirtschaftliche Situation so ist, dass das Darlehen tatsächlich auch zurückgezahlt werden kann." Die Forderung könne dann auch ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn sich der Schuldner in einer unverschuldeten wirtschaftlichen Notlage befinde und eine Existenzgefährdung zu befürchten sei.