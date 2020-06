17. Juni: Sachsen erinnert an Opfer des Volksaufstandes in der DDR von 1953

Wie in ganz Deutschland wird auch in Sachsen am Mittwoch an die Opfer des DDR-Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 erinnert. In Chemnitz findet beispielsweise eine nicht-öffentliche Gedenkveranstaltung statt. Nach einer Kranzniederlegung an der Gedenkstele auf dem Areal gegenüber dem Landgericht ist eine kurze Ansprache von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig vorgesehen. Eine Kranzniederlegung ist auch in Freiberg geplant.

In Görlitz wird auf dem Postplatz an die Opfer des Volksaufstandes von 1953 erinnert. Historischen Quellen zufolge soll sich vor 67 Jahren im Stadtzentrum die Hälfte der damals 100.000 Einwohner zu Kundgebungen zusammengefunden haben.



Bei der Veranstaltung am Mittag in Leipzig an der Gedenktafel in der Straße des 17. Juni wird Sachsens Kultur- und Tourismus-Ministerin Barbara Klepsch ein Grußwort sprechen.



Rund eine Million Menschen waren am 17. Juni 1953 in der DDR in rund 700 Orten gegen die politisch und wirtschaftlich angespannte Lage auf die Straße gegangen. Aus spontanen Streiks entwickelte sich ein Aufstand mit Rufen nach Freiheit und Einheit. Panzer der Sowjetarmee schlugen den Protest blutig nieder. Rund 10.000 Demonstranten wurden laut Bundesstiftung Aufarbeitung festgenommen, mehr als 1.500 von ihnen zu Haftstrafen und einige sogar zum Tode verurteilt.