Landwirtschaftsminister Günther will regionale Schlachtereien etablieren

Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther hält es für dringend erforderlich, dass die Fleischindustrie wieder regionaler wird. Der Grünen-Politiker sagte dem MDR, unabhängig von Corona sei die Landesregierung schon seit Längerem an dem Thema dran und erarbeite Konzepte. Ziel sei es, wieder Schlachthöfe in Sachsen zu haben oder auch mobile Schlachtungen nutzen zu können. Entsprechende Projekte wolle der Freistaat noch in dieser Legislaturperiode fördern.