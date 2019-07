Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt hat am Montagabend in Zwickau die Träger des diesjährigen Umweltpreises des Freistaats ausgezeichnet. Nach Angaben des Ministeriums wurden Sieger in vier Kategorien gekürt sowie fünf Sonderpreise vergeben. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt 50.000 Euro verbunden.



Eine Jury aus Vertretern von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung hatte die Sieger unter 80 ausgewählt. Zudem gab es erstmals drei mit jeweils 1.000 Euro dotierte Nachwuchs-Sonderpreise für Master- und Diplomabsolventen sächsischer Universitäten. Bei dem Festakt im Alten Gasometer in Zwickau mahnte Schmidt, Wirtschaft und Umwelt als zwei Seiten einer Medaille zu begreifen.