"Der Kindersitz hinten am Rad ist auch sehr sicher, wenn das Kind gut angegurtet ist", sagt Fahrradexperte Tietz. Den Kindersitz vorn am Fahrrad empfiehlt er nicht, weil der nur bis maximal 13 Kilogramm zugelassen ist. Wenn das Kind ungefähr ein Dreivierteljahr alt ist, taugt diese Transportvariante schon nicht mehr.



Die Lösung auf einem Kindersitz an der Lenkstange ist von früher bekannt, aber eben nicht sicher, "weil das Kind nicht angegurtet ist", gibt der Fahrradhändler zu bedenken. "Wenn ich stürze oder in einen Unfall verwickelt werde, fällt das Kind vom Rad. Das ist die unsicherste Lösung."