Hüpfen statt Rennen bei Gewitter

In Dresden sind am vergangenen Wochenende mehrere Menschen wegen eines Blitzeinschlags am Elbufer schwer verletzt worden. Und da ist klar: Nicht unter Bäume stellen, runter und weg vom Wasser, Schutz unter Gebäuden oder am besten im Auto suchen und auf freier Fläche in die Hocke gehen und zusammenkauern.



Aber: Was, wenn ich doch noch irgendwo Schutz suchen will, wenn das Auto vielleicht nur ein paar Meter entfernt steht und es aber schon über mir knallt? Anja Braun hat da einen ganz praktischen Tipp.