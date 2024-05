Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Interview Meteorologe zu Blitzeinschlag in Dresden: "Es war schwer vorherzusehen"

Hauptinhalt

21. Mai 2024, 17:29 Uhr

Bei einem Blitzeinschlag am Dresdner Elbufer sind zehn Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Zwei Personen mussten reanimiert werden. Der Blitz war in der Nähe des Rosengartens auf den Elbwiesen eingeschlagen. MDR SACHSEN hat dazu mit Karsten Haustein, Meteorologe und Klimawissenschaftler an der Uni Leipzig, gesprochen.