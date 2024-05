Schutz findet man vor allem in Gebäuden, da ist es erstmal unwichtig, ob das Gebäude einen Blitzschutz hat, oder nicht. Ein Auto oder ein Bus bieten auch einen guten Schutzraum. Laut VDR Ausschuss Blitzschutz und Blitzforschung (VDR ABB) sind dafür Autos mit Ganzmetallkarosserie am besten geeignet – Autos mit Glasfaserkarosserie, zum Beispiel Wohnmobile und Cabriolets ohne Dachgerüst oder Überrollbügel aus Metall, bieten keinen Schutz bei einem Blitzeinschlag.

Wenn ein Gebäude ein Blitzschutzsystem hat, dann muss man nichts weiter für seine Sicherheit beachten. Ob man während eines Gewitters in einem Gebäude ohne Blitzschutz duschen kann, hängt von den Wasserrohren ab: Sind sie aus Plastik, besteht keine Gefahr – das ist in modernen Gebäuden die Regel. In Gebäuden, in denen die Rohre noch aus Metall sind, sollte man duschen und baden während eines Gewitters eher verschieben. Gleiches gilt, wenn man sich nicht sicher ist, wie die Leitungen beschaffen sind. Generell gilt laut VDR ABB: In Häusern ohne Blitzschutzsystem sollte man keine metallenen Leitungen berühren, die von außen ins Haus führen. Dazu zählen auch Gas-, Strom- und Telefonleitungen, Antennenkabel und die Fernwärmeversorgung.