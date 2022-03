Erst die Zwiebel schälen, würfeln und in Öl glasig werden lassen. Dann das Hackfleisch dazu braten. Passierte und frische Tomaten dazu. Ordentlich würzen mit Salz, Pfeffer und Oregano. Ich verstecke immer noch eine geraspelte Möhre in der Sauce.



Dann die Tomatensauce köcheln lassen und die Bechamelsauce machen. Butter in einem Topf zerlassen, Mehl dazu, zu einem Klumpen verrühren und die Milch und die Brühe nach und nach dazu geben, immer wieder rühren, rühren und rühren nicht vergessen.



Wenn man das Gefühl hat, dass die Konsistenz gut ist, ein bisschen Salz, Pfeffer und viel Muskat dazu. Dann die Lasagne-Platten in einer Auflaufform mit Tomaten- und Bechamelsauce dazwischen schichten. Ein bisschen Feta darüber krümeln und Käse zum Überbacken drauf (aber nicht zu viel) und für 40 Minuten bei 180 Grad (Umluft) in den Ofen!

Wenn die Lasagne am Ende so aussieht, muss sie einfach schmecken. Elena Pelzer liebt das Gericht. Und ihre Bande auch. Bildrechte: Elena Pelzer