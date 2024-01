Acht von neun möglichen Goldmedaillen, dazu noch fünf silberne und drei bronzene – das war die Fabelbilanz des deutschen Rennrodel-Teams bei den Weltmeisterschaften im Vorjahr in Oberhof. Entsprechend groß ist auch die Erwartung für die nun beginnende 52. WM an diesem Wochenende im sächsischen Altenberg.

Norbert Loch weiß natürlich um den Fluch der guten Taten. Daher nahm der Bundestrainer demonstrativ den Druck von seinen Schützlingen: "Ich möchte es nicht an Medaillen festmachen. Wichtig sind die Leistungen." Der 61-Jährige betonte auf dem Pressegespräch am Donnerstag (25. Januar), dass "wir in allen vier Disziplinen doppelt sehr gut besetzt sind" und "wir hier bei der Heim-WM natürlich auch mit dem ein oder anderen Titel rausgehen wollen."