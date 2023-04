Für den Ausbau der Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg bekommt die Stadt in dieser Woche 2,6 Millionen Euro Fördermittel vom Freistaat. Mit dem Geld sollen die Aufenthaltsbereiche für Sportler und Pressevertreter erweitert werden, wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte. Außerdem soll der Startbereich der Damen überdacht werden. Die Landesregierung hatte die Fördergelder im Dezember 2022 zugesagt, am Freitag erfolgt nun die Übergabe.

Die Bob- und Rodelbahn in Altenberg soll in den kommenden Monaten fit für die Weltmeisterschaft im kommenden Januar gemacht werden. (Archivbild) Bildrechte: imago images/Hentschel