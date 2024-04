Um die Stadt Arnstadt im thüringischen Ilm-Kreis dabei zu unterstützen, eine zerstörte Sehenswürdigkeit wieder aufzubauen, hat sich Olympiasieger André Lange entschieden, in seinen Trophäen-Schrank zu greifen.

Neutorturm ein Stück Identität

"Ich (...) möchte nicht nur betroffen dastehen, deshalb habe ich mich entschieden, meine allererste WM-Goldmedaille zu versteigern", so der 50-Jährige. "Es ist das erste WM-Gold meiner Karriere und bedeutet mir viel". Der sogenannte Neutorturm sei für die Arnstädter ein Stück Identität und deshalb sei es ihm eine Herzensangelegenheit, so Lange, der nach Angaben von MDR Thüringen Ende Mai im Ilm-Kreis bei der Landratswahl antreten will.

Bildrechte: MDR/Christian Fischer

Gold bei der WM in Altenberg 2000

Der viermalige Olympiasieger und achtmalige Weltmeister errang das Gold 2000 in Altenberg. "Es war Anfang Februar 2000. Ich hatte in der Vorwoche im Zweierbob das Gold knapp verpasst. Im 4er wollte ich jetzt einfach das Ding vor 30.000 Zuschauern nach Hause bringen", sagte Lange. Die Auktion auf Online-Plattform Ebay soll am Mittwoch starten.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Ralf Hirschberger

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Der Dachstuhl des mittelalterlichen Neutorturm, der eine zentrale Sehenswürdigkeit von Arnstadt ist, war am Sonntag in Flammen aufgegangen und komplett zerstört worden. Um die Schadenshöhe zu ermitteln, werde die Stadt ein Gutachten in Auftrag geben. Nach Angaben von MDR Thüringen hat die Polizei zudem Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.