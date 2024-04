Bildrechte: MDR/Johannes Krey

Arnstadt Ermittlung wegen Brandstiftung nach Brand des Neutorturms

16. April 2024, 15:34 Uhr

Die Polizei ermittelt nach dem Feuer am Neutorturm in Arnstadt gegen einen 24-jährigen Mann wegen Brandstiftung. Nach dem verheerenden Brand am Sonntag rechnet die Stadt mit einem Millionenschaden und sammelt Spenden. Eine ganz besondere kommt von Bob-Ikone André Lange.