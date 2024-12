Es war die Krönung einer bärenstarken Saison. Die Niners Chemnitz reckten nach zwei nervenaufreibenden Endspielen gegen Bahcesehir College den Pott in die Höhe. Es war die Kirsche auf die Torte, erst vier Jahre zuvor waren die Sachsen in die BBL aufgestiegen. Und auch in der ersten Liga sorgten die Niners für Aufsehen. Erst im Halbfinale war nach zwei Siegen und drei Niederlagen gegen Alba Berlin Endstation. Als Belohnung gab es in der Saison 2024/25 die qualitativ höher einzuschätzende Teilnahme an der Champions League.

Bildrechte: IMAGO/Alexander Trienitz