Die Elbestädter setzten sich im Halbfinale am Samstag mit 30:25 gegen den Bundesliga-Spitzenreiter aus Berlin durch und spielen am Sonntag (15:35 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) gegen die MT Melsungen um den dritten Pokaltitel ihrer Vereinsgeschichte. Mit einem Erfolg könnte der Champions-League-Sieger den ersten Schritt in Richtung Triple gehen.