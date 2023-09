Danach gingen die Männer mit der Scheibe in den Ring. Und am weitesten schleuderte Lukas Weißhaidinger aus Österreich den Diskus (63,64 m), vor Henrik Janssen vom SC Magdeburg (62,99 m) und Alekna Martynas (62,14 m) aus Litauen. Vierter wurde Olympiasieger Christoph Harting.

Henrik Janssen vom SC Magdeburg wurde Dritter in Thum (Archivbild). Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Danach spielte das Wetter nicht mehr mit. Der Regen setzte ein, große Weiten waren für die Speerwerferinnen und Kugelstoßer in der Folge nicht mehr drin. Christin Hussong, die den Meetingrekord im Speerwurf hält, wurde Dritte mit 58,12 Metern, fast sieben Meter weniger als die Weite, die sie 2018 in Thum warf. Der Sieg ging an Nikola Ogrodnikova aus Tschechien (61,52 m) vor Maggie Malone aus den USA (60,94 m).