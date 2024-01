Der Start beim Biathlon-Weltcup in Oberhof ist mit einem Tag Verspätung gelungen - sowohl aus Veranstalter- als auch als Athletensicht im deutschen Team. Nach dem Sieg von Benedikt Doll bei den Männern lief Franziska Preuß am Freitag (05.01.2024) vor 12.000 glückseligen Fans ein geniales Sprintrennen über 7,5 Kilometer und jubelte über den zweiten Platz. "Es hat am Schießstand echt Spaß gemacht. Da war nichts Wackliges dabei", freute sich Preuß, die "auf der Strecke kämpfen musste".