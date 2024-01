Rein sportlich gilt es für die deutschen Biathletinnen und Biathleten, an ihren traumhaften Start in den Winter anzuknüpfen. Bei den Männern konnten Roman Rees, Philipp Nawrath und Benedikt Doll bereits drei Siege einfahren. Auch die Frauen überzeugten mit einigen Podestplätzen. Ein Großteil des DSV-Teams hat bereits die WM-Norm geknackt. Mit Rees, Nawrath und Franziska Preuß trugen zudem drei Deutsche schon das Gelbe Trikot.

Beim letzten Weltcup in Lenzerheide musste die deutsche Mannschaft krankheitsbedingt etwas Federn lassen. In Oberhof kehren nun Roman Rees, Sophia Schneider und Hanna Kebinger in den Kader zurück. "Wir wollen möglichst konstant in jedem Rennen um die Spitzenplätze und um das Podium mitkämpfen", kündigte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling an. "Wir haben inzwischen genug Selbstvertrauen und wissen nicht nur, was wir können, sondern auch, woran wir noch gemeinsam als Team arbeiten müssen."