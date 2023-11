Biathlon | Weltcup Strelow und Voigt begeistern in Schweden

27. November 2023, 11:40 Uhr

Die deutschen Biathleten haben am Wochenende in Schweden einen fantastischen Start in die neue Weltcupsaison gefeiert. Dabei konnten auch der Sachse Justus Strelow und die Thüringerin Vanessa Voigt begeistern.