Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat nach den jüngsten Misserfolgen eindrucksvoll zurückgeschlagen und sich beim Weltcup in La Plagne überlegen den Sieg im Vierer gesichert. Der langjährige Dominator verwies bei einem deutschen Dreifachsieg seinen Dauerrivalen Johannes Lochner in der Königsdisziplin am Sonntag mit 0,44 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Rang, Dritter wurde überraschend der junge Adam Ammour (Oberhof/+0,55) bei seinem Weltcup-Debüt. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man ein Rennen nach dem anderen gewinnt. Man muss immer wieder hart arbeiten", sagte Friedrich: "Wir haben eine richtig gute Mannschaftsleistung gezeigt."