Leichtathletik Dreispringer Heß peilt bei Hallen-WM die Top Five an

Der Chemnitzer Dreispringer Max Heß wäre mit einem Sprung über 17 Meter bei den anstehenden Hallen-Weltmeisterschaften in Glasgow "superhappy". Das sagte er im Interview mit "Sport im Osten" am Dienstag (28.02.2024). Bei dieser Weite sollte eine Platzierung unter den besten Fünf gelingen, denkt Heß.

Für eine Medaille "müsste es wohl 10, 15 cm weiter gehen". Bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften im Februar in Leipzig knackte der Sachse erstmals in dieser Saison die prestigeträchtige 17-Meter-Marke. Danach in Madrid sprang er nur knapp darunter. Die Form scheint also zu stimmen: "Die Leistungen zuletzt waren sehr konstant, die Weiten geben mir Selbstvertrauen."

An die Arena von Glasgow hat er gute Erinnerungen. 2019 wurde Max Heß dort EM-Dritter. Bereits 2017 in Belgrad gab es in der Halle Bronze: "Irgendwie liegt mir die Halle etwas besser als Outdoor", sagt der Chemnitzer, der 2016 auch Hallen-Weltmeister war. Ein Ziel hat er im Hinterkopf: Die Olympia-Quali für Paris. Die wäre mit 17,25 Meter eingetütet. Ansonsten heißt es punkten: "Da ist es wichtig, sich bei drei, vier Hallenwettkämpfen ein Punkte-Polster aufzubauen, um danach nicht so unter Druck zu geraten". Die Outdoor-Saison sei relativ kurz, da gäbe es nicht so viel Möglichkeiten, Punkte zu machen.