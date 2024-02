"Ich habe endlich das umgesetzt, was ich im Training schon die ganze Zeit gezeigt habe", sagte Heß und ergänzte: "Der Hop-Step-Übergang hat gut funktioniert, ich habe die Geschwindigkeit gut mitgenommen und dementsprechend ging auch der Jump weiter." Die internationale Norm für die Hallen-WM in zwei Wochen in Glasgow liegt bei 17,25 Metern. Allerdings gibt es auch noch die Chance, sich über die Weltrangliste zu qualifizieren.