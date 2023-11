Eiskunstlauf-Ikone Jutta Müller ist tot

Ihre Karriere als Trainerin begann 1955 beim SC Karl-Marx-Stadt. Als aktive Läuferin war sie 1949 Paarlauf-Meisterin der DDR geworden. Aber hinter der Bande sollten die richtig großen Erfolge kommen. Zunächst mit ihrer Tochter Gabriele Seifert, die zwei Mal Weltmeisterin wurde. Es folgten in den 70er Jahren Anett Pötzsch und Jan Hoffmann. Pötzsch holte zwei WM-Titel, wurde bei den Spielen in Lake Placid mit gerade einmal 19 Jahren Olympiasiegerin. Hoffmann stand ebenfalls bei Weltmeisterschaften zwei Mal ganz oben, in Lake Placid wurde es Silber.

Im Sommer 2022 musste Müller ihre geliebte Heimatstadt Chemnitz aus gesundheitlichen verlassen. Ihre Tochter Gabi Seifert holte sie in ein Pflegeheim nach Bernau in ihre Nähe. Zuvor hatte sie in einem Elfgeschosser in einer 100 Quadratmeter großen Wohnung in der sächsischen Großstadt gelebt.