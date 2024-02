Die 4. Olympischen Jugend-Winterspiele sind am Donnerstag (1. Februar) beendet worden. Dabei schnitt das deutsche Team so gut wie noch nie ab und kehrte mit neunmal Gold, fünfmal Silber und sechs Bronzemedaillen aus dem südkoreanischen Gangwon zurück. Im Medaillen-Ranking lagen die deutschen Athletinnen und Athleten damit bei den Winter Youth Olympic Games an zweiter Stelle, nur die Italiener waren einen Tick besser (11/3/4).

Dreimal Gold für Eisschnelllauf-Juwel Sonnekalb

Zum hervorragenden Abschneiden für Schwarz-Rot-Gold trugen nicht zuletzt auch die Akteure aus Mitteldeutschland bei. An erster Stelle sei Eisschnellläufer Finn Sonnekalb aus Erfurt genannt, der in Südkorea so richtig abräumte. Insgesamt schnappte sich der 16-Jährige drei Goldmedaillen. Nach den Erfolgen über 500 und 1.500 Meter ließ er die starke Konkurrenz zudem im Massenstart hinter sich. Nachdem er zum dritten Mal das oberste Treppchen erklommen hatte, brach es aus der großen Nachwuchshoffnung heraus: "Juuubeeel" rief Sonnekalb durch das weite Rund. "Ich hoffe, dass ist nur der Anfang einer großen Karriere für mich", ergänzte der 1,93 Meter große Modellathlet.

Thüringer will auf die ganz große Bühne