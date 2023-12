Nach der WM begab sich der Ausnahmeschwimmer in die Ursachenforschung. Doch alle medizinischen Checks ergaben keine Befunde. "Ich hätte gerne einen Grund gewusst, nach dem Motto: Hier, das ist es gewesen. Andererseits war ich heilfroh, dass nichts gefunden wurde, was ja bedeutet, dass ich kerngesund bin. Und das ist das A und O", sagte Wellbrock am Rande der Kurzbahn-DM im November. Vielleicht einen kleinen Hinweis gab es doch. "Die Blutbilder haben gezeigt, dass ich irgendwann irgendwo mal Kontakt mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber hatte. Das könnte eventuell ein Grund gewesen sein.", Er würde es gern darauf schieben, um "für mich persönlich eine plausible Erklärung zu haben".