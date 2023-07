Schwimmen | WM in Fukuoka Märtens zieht souverän in 1.500-m-Endlauf ein - Wellbrock scheitert schon wieder - Gose mit Bestzeit

Was ist nur mit Florian Wellbrock los? Während sein SCM-Teamkollege Lukas Märtens bei der Schwimm-WM in Fukuoka souverän den Endlauf über 1.500 Meter Freistil erreichte, musste der Freiwasser-Doppelweltmeister schon wieder passen. Bei den Frauen schwamm Isabell Gose in persönlicher Bestzeit auf Rang fünf.