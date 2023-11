Kaum ein Sportler hat eine Sportart so geprägt wie Eric Frenzel die Nordische Kombination. Am Dienstag (21. November) feiert der Sachse Geburtstag. Mit seinen nun 35 Jahren blickt der dreifache Familienvater auf eine äußerst erfolgreiche Laufbahn zurück. Mit 19 Jahren gewann er seinen ersten Weltcup, drei Jahre später holte er seinen ersten WM-Titel und mit 25 folgte der erste Olympiasieg. In Pyeonchang folgten 2018 zwei weitere Goldmedaillen.