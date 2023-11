Aus Angst um den Ausschluss von Olympischen Spielen der "NoKo" ist der Weltskiverband FIS seit einer Weile um Reformen bemüht. Das neue Format scheint ein weiterer Schritt in Richtung hin zu mehr Attraktivität. Insgesamt vier "Kompakt-Rennen" werden in der Saison 2023/24 ausgetragen werden, das erste bereits am Freitag (24. November) im finnischen Ruka. An drei weiteren Weltcup-Standorten Ramsau, Oberstdorf und Seefeld wird ebenfalls gespannt auf das neue Wettbewerbsformat geblickt. Ein Rennen nach den neuen Regeln gab es bereits im Sommer. Der Sieger damals: der Deutsche Johannes Rydzek.