In den Genuss der einzigartigen Atmosphäre beim Weltcup kommen gleich 21 deutsche Langläufer. Mehr hat der DSV zuvor noch nie in einem Weltcup an den Start geschickt. Löblich auch: Das Oberhofer Konzept hat den Umweltpreis für eines der nachhaltigsten Skisportanlagen weltweit erhalten. Die deutsche Mannschaft trägt ihren Anteil dazu bei. Das gesamte Team wohnt in der Bundeswehr-Kaserne – fußläufig zum Stadion und reist gemeinsam an.