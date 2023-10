Innsbruck-Igls galt in puncto Ausweichstandort zunächst als aussichtsreichster Kandidat. Die Verantwortlichen in Österreich hatten dafür bereits ihre Zusage gegeben. Offenbar müsste der dortige Eiskanal aber in einem hohen zweistelligen Millionenbereich saniert werden. Wer solche Kosten tragen soll, ist noch unklar. Neben Innsbruck ist auch La Plagne in Frankreich im Gespräch. Die Natureisbahn in St. Moritz ist zu einem Termin Ende Februar dagegen kein geeigneter Ort für derart viele Wettbewerbe.