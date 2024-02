Julia Taubitz raste mit Riesenspaß zum Heimsieg und crashte damit die österreichische Rodel-Party in Oberhof: Die fünfmalige Weltmeisterin fuhr am Sonntag (18. Februar) in beeindruckender Manier zu ihrem vierten Saisonsieg und sorgte für das Highlight aus Sicht des deutschen Teams. Dieses hatte sich beim Heimspiel in Thüringen zuvor mächtig von den Rivalen aus dem Nachbarland auf der Nase herumtanzen lassen.

"Im ersten Lauf hatte ich ein paar Fehlerchen am Start, aber sonst waren die beiden Läufe schön", sagte Taubitz im ZDF nach ihrem Rennen bei im Gegensatz zur Vorwoche guten Bedingungen in Oberhof - das erste Rennwochenende war stark vom warmen Regenwetter beeinflusst worden. "Es macht mir echt Spaß mittlerweile, hier zu rodeln. Es war ein echt toller Sieg für mich", sagte Taubitz, die vor den abschließenden Sprintrennen für den zweiten deutschen Sieg in Oberhof sorgte. Die 27-Jährige aus Oberwiesenthal setzte sich mit 51 Tausendstel Vorsprung auf die Olympiazweite Anna Berreiter (Berchtesgaden) durch und baute damit den Vorsprung im Gesamtweltcup aus. Taubitz hatte in der laufenden Saison in Whistler und Altenberg gewonnen, zudem lag sie im Sprint von Lake Placid vorne.