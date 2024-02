Im Dezember 2024 und im Januar 2025 wird es die nächsten Rennrodel-Weltcups in Oberhof geben. Der Internationale Rodelverband (FIL) hat am Montag (19.02.2024) den Rennkalender für die Kunstbahnsaison 2024/2025 veröffentlicht.

Vom 13. bis 15. Dezember kommen die weltbesten Rodlerinnen und Rodler erneut in den Thüringer Wald in die LOTTO Thüringen Eisarena. Nach der Weihnachtspause und drei Stationen in Sigulda (Lettland), im sächsischen Altenberg und Winterberg folgen die nächsten Rennen in Oberhof vom 24. bis 26. Januar.