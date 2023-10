Triathlon: Made in Sachsen - Anzüge von Sylvia Michalk schaffen es zum IronMan

Sylvia Michalk hat erst mit 25 Jahren den Triathlonsport entdeckt. Beim Ironman in Frankfurt war sie zufällig als Zuschauerin dabei. Die Stimmung und die Leistung der Athleten hat sie aber nachhaltig beeindruckt. Sie entschied sich, selbst zu trainieren. Ihren ersten Ironman über die Langdistanz, also 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen, hat sie vier Jahre später bereits absolviert.

2015 lief sie beim Challenge Roth ihre persönliche Bestzeit von 10 Stunden und 34 Minuten. Das war gleichzeitig der dritte Platz in der Wertung der Deutschen Meisterschaft in der Altersklasse 35. Triathlon bedeutet für Sylvia Michalk unbändige Freude, Kraft, entfesselte Energie. Mit ihren Outfits konnte sie das aber nie ausdrücken. "Ich habe wirklich weltweit das Internet durchgescrollt, um ein Design zu finden, was das ausdrückt, was ich beim Triathlon empfinde", erklärt die 42-Jährige. Dazu kam, dass die Triathlonanzüge oft gescheuert haben oder unpraktisch waren.