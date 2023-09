In Basketball-Deutschland gehört der BBL-erfahrene Aufbauspieler zu den bekannteren Gesichtern und spielte für ALBA Berlin, in Trier, Gießen, Crailsheim, Würzburg und Bonn. Im Sommer 2020 war er von den Telekom Baskets Bonn fristlos entlassen worden, weil er an Demonstrationen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie teilgenommen hatte.

In Jena ist die Vorfreude groß. "Er ist einer dieser Jungs, gegen die man ungern spielt und die man lieber in der eigenen Mannschaft hat. Aufgrund seiner unfassbaren Aggressivität in der Verteidigung ist es ihm sehr oft gelungen, als Sieger vom Parkett zu gehen", sagte Cheftrainer Björn Harmsen. Für ihn ist Saibou einer der besten Verteidiger, die er kenne. "Zudem ein Teamplayer, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt und alles versucht, seine Mitspieler besser zu machen und das Spiel zu gewinnen“, so Harmsen.