Der Stolz schwang auch einen Tag später bei Tino Stumpf in jeder Silbe mit. Schließlich hatte Voigtmann 2010 seine ersten Schritte im Profibasketball unter dem 48-Jährigen bei Science City Jena (heute Medipolis Jena) gemacht. Dass sich sein einstiger Schützling 13 Jahre später einmal Weltmeister nennen kann, "das konnte man sich nicht ausmalen", erzählt Stumpf im Talk mit Sport im Osten am Montag (11. September). Aber schon damals konnte man sehen, "dass er besondere Veranlagungen hat".

Die körperliche Größe, ein Elternhaus, was komplett hinter ihm stand, "ein sehr intelligenter Junge", beschreibt Stumpf den Einser-Abiturienten. Vor allem seine hohe Passqualität, nicht zuletzt durch seine Ausbildung im Handball in seiner Geburtsstadt beim ThSV Eisenach bedingt, sei schon früh auffällig gewesen. Mittlerweile steht der 2,11 Meter große Center beim italienischen Meister Olimpia Milano unter Vertrag. Seit 2014 ist er deutscher Nationalspieler, lief gegen Serbien zum 108 Mal im DBB-Trikot auf.

Obwohl Voigtmann Vize-Kapitän ist, geht er auf dem Parkett nicht als Lautsprecher voran. Es sind eher die leisen, wohlbedachten Töne, die ihn so wertvoll für die Mannschaft machen. An ihm und seiner Erfahrung können sich die jungen Spieler im Team von Bundestrainer Gordon Herbert orientieren. "Das zeichnet ihn aus", sagt sein ehemaliger Trainer Stumpf. "Die Menschen gehen in der Mannschaft aufeinander ein, entwickeln miteinander Kraft und haben Verständnis füreinander. Johannes hat durch seine bodenständige Weise unfassbar viel dazu beigetragen. Das macht ihn auch so wertvoll".