Für den gebürtigen Hallenser Obst ist ein Wechsel in die nordamerikanische Profiliga NBA derzeit keine große Überlegung wert. "Klar ist das für jeden Basketballer ein Traum. Für mich hat das aber nie so diese Rolle gespielt. Ich wollte immer auf europäischem Toplevel spielen. Die Euroleague war für mich immer das Hauptziel. NBA ist jetzt nicht so das, worüber ich gerade rede", sagte der 27 Jahre alte Profi des FC Bayern am späten Sonntagabend im Bayerischen Rundfunk.