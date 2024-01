Simmons soll in den verbleibenden sieben Hauptrundenspiele in der DBBL mithelfen, die Lücke zu schließen, die Sabrina Haines hinterlässt. Die US-Amerikanerin verließ das Team vorzeitig. Eigentlich hatten sich beide Seiten auf eine Vertragsauflösung zur Monatsmitte geeinigt, bei der 65:80-Niederlage am Sonntag gegen Marburg war die Aufbau- und Flügelspielerin aber schon nicht mehr dabei. Haines erzielte in 14 Bundesligaspielen durchschnittlich 16,3 Punkte und war damit bisherige Topscorerin.