Mit Selbstbewusstsein können die Sachsen in die Rückrunde gehen. Das Viertelfinale im Europe Cup ist bereits sicher. Nach zwei Jahren, in denen das Team in der BBL bis ins Playoff-Viertelfinale kam, scheint diesmal sogar das Meisterschafts-Final Four realistisch. Das ist zumindest die Meinung von Bayern-Trainer Pablo Laso: "Chemnitz steht nicht durch ein Wunder da oben", sagte der Spanier nach dem Match auf der Pressekonferenz und nannte gleich ein paar Qualitäten des Pastore-Teams: "Sie haben uns teilweise ausgespielt, sie hatten mehr Rebounds, waren häufiger am Brett, waren in der Defense besser."