Was für ein Wochenende: Der Syntainics MBC hat in Berlin den Albatrossen die Flügel gestutzt und erstmals bei den Hauptstädtern gewonnen. Zur Belohnung schoben sich die Weißenfelser auf Rang zwölf. Durch den Sieg war der Weg frei für die Niners Chemnitz, die ihr Spiel gegen die Rostock Seawolves mit 85:75 gewannen, in der Tabelle an Alba Berlin vorbeihuschten und nun stolzer Zweiter sind.