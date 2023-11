Rostock erwies sich im ersten Viertel, in dem beide Teams 22 Mal trafen, als ebenbürtiger Gegner. Dann zogen die Niners das Tempo an und rissen die Partie an sich. Angeführt vom überragenden Guard DeAndre Lansdown, der am Ende des Abends satte 28 Punkte erzielen sollte, dominierten die Chemnitzer das zweite Viertel. Von 27:25 zog das Team von Headcoach Rodrigo Pastore durch einen 15:0-Lauf auf 42:25 davon.