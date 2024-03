Das Team von Headcoach Timur Topal verlor das dritte Spiele der "Best-of-five-Serie" am Donnerstagabend (28.03.2024) mit 64:76 (38:44). Mit einem Sieg hätte der MBC bereits vorzeitig das Halbfinal-Ticket buchen können. So kommt es am Samstag zum erneuten Wiedersehen in Nördlingen.